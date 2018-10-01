Siirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlamaları başladı

Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yıl ana temasının “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” olarak belirlendiğini söyledi.

Bu yılki sloganın “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” olduğunu söyleyen Altıok, Siirt'te de ana temaya yönelik etkinliklerin gerçekleştirileceğini, gerçekleşen ziyaretler kapsamında kurum ve kuruluşlardan da destek beklediğini ifade etti. Altıok, "1986 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı'nca her yıl Ekim ayının ilk haftası olarak kabul edilmiştir. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle din görevlisinin İslam tarihi ve medeniyetindeki yeri ve önemi üzerinde durulacağını, din hizmetlerine büyük emekler vermiş örnek şahsiyetler ile cami ve Kur'an kurslarının imar ve ihyasında önemli fedakarlıklarda bulunan hayır sahiplerinin hatırlanacağını, böylece cami ve din görevlilerinin tarih boyunca yüklendikleri misyonun canlı tutulmasına katkı sağlanacağını, toplumu din ve dini konularda aydınlatmak gibi ulvi bir vazifeyi omuzlamış diyanet camiasının bir ferdi olarak Camiler Haftası'nda, toplumumuza dini konularında bazı aydınlatıcı bilgiler vererek camilerimizin hal lisanıyla verdiği bazı mesajları algılamasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.