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Siirt'te camilerde temizleme çalışması başlatıldı

Siirt Belediyesi, vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayabilmek için ilde bulunan camilerde temizlik çalışmalarına başladı.


Vatandaşların huşu içerisinde ibadet edebilmesi için temizlik çalışmalarına özen gösterdiklerini söyleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, “Kurmuş olduğumuz ‘Cami Temizleme Ekibi' ile il genelinde bulunan camilerde temizlik çalışması başlattık. Camilerimizin ayda en az bir defa hijyenik bir şekilde genel temizlik yapılıyor. Çalışmalarımız il genelinde devam edecek” dedi.

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