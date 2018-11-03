Siirt'te çoban yetiştiriliyor

Siirt'in Tillo ilçesinde 12 kursiyere 20 günlük ‘Sürü Yönetimi Elamanı Benim Projem' adlı eğitimin verilmeye başlandığını söyleyen eğitim koordinatörü Çağdaş Can Toprak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası konferans salonunda kursiyerlere teorik ve uygulamalı bilgiler verdiklerini söyledi. Toprak, “İlçemizde doğru hayvan yetiştiriciliği yöntemlerini genç çiftçilere aktarmak ve mesleki eğitim sertifikası kazandırmak amacıyla eğitim verilmeye başlandı. Eğitimlerimiz 20 gün süreyle devam edecektir. Kursiyerlere eğitimleri sürece günlük yevmiyeleri 25 TL verilip genel sigortaları da yapılmaktadır. Buradaki amacımız çoban yetiştirip hayvancılıkta sürekliliği sağlamaktır. Eğitim sonunda başarılı kursiyerlerimize çobanlık sertifikası vereceğiz” dedi.