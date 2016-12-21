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21 Aralık 2016 17:09

Siirt’te dilenciler toplatıldı

Siirt’te dilenciler toplatıldı

21 Aralık 2016 17:09

Siirt Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde dilencilere yönelik toplatma operasyonu başlattı.
Belediye Zabıta ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü’nden oluşan ekipler, trafik ışıkları, okul, cami ve hastane önlerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan, küçük yaştaki çocukları ve bebekleri kullanarak vatandaşların manevi duygularını istismar ettiği gerekçesiyle dilencileri toplattı. Araçlara bindirilerek belediye hizmet binasına götürülen 14 Suriye uyruklu dilenci, Kabahatler Kanunu çerçevesinde haklarında işlem yapılarak, bir daha dilenmemeleri konusunda uyarıldıktan sonra serbest bırakıldı.



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