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05 Aralık 2017 17:24

Siirt’te engelliler sahneye çıktı

Siirt’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen “Engelleri aş da gel” ses yarışmasında sahne alan engelliler, seslendirdikleri şarkılarla dinleyenlere keyifli ve hüzünlü anlar yaşattı.

Siirt’te engelliler sahneye çıktı

05 Aralık 2017 17:24


Siirt’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, belediye ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, “Engelleri aş da gel” adı verilen ses yarışması düzenlendi. 12 engellilerin sahne aldığı yarışmayı, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, kurum müdürleri ve engellilerin aileleri izledi.


Yarışmada sahne alan engelliler söyledikleri şarkılarla izleyenlere keyifli ve hüzünlü anlar yaşattı. Yarışmada, jürinin yapmış olduğu değerlendirme sonucu Hüseyin Sezgin birinci, Abdullah Deniz ikinci, Aslan Çelik üçüncü oldu. Yarışmaya katılan engelliler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.



“Farkındalığı üst düzeye taşımaya çalışıyoruz”


Belediye Başkan Vekili Taşkın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli organizasyonlar yapıldığını belirterek, bu organizasyonlarla engellilerin onure edildiği ifade etti. Farkındalığı bir üst düzeye taşımaya çalıştıklarını belirten Taşkın, "Bugün bunlardan bir tanesi de engelli kardeşlerimizin katıldığı ses yarışmasıydı. Belediyemizce ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenlendi çok duygulandık. Çok keyifli anlar yaşadık. Yarışmada kaybeden yok. Herkes, hepimiz kazandık. Ne kadar farkındalığı artırırsak o kadar hepimiz kazanırız. Hepimiz ihtiyaç sahibi insanlarız. Bazılarımızın ihtiyaçları hepimizinkinden çok daha fazla ama sapa sağlam duran bir vücudun bir gün bir koltuk değneğine ihtiyaç duymayacağı garanti değil. Allah insanlığımızı köreltmesin doğruluğumuzu öldürmesin. Birbirimizin ihtiyaçlarını giderelim birbirimize destek olalım” dedi.



“Keyifli bir etkinlik oldu”


Yarışmada ikinci gelen Abdullah Deniz, çok keyifli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Beni buralara kadar getiren rehber hocama ve bu programı düzenleyenlere çok teşekkür ederim” diye konuştu.


Engelli ablası Nihaye Çelik ise "Bugün kardeşimi seyretmeye geldik, gururlandık. Engellilere değer ve kıymet verdikleri için bütün yetkililere kurumlara teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.




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