Siirt’te esnafın yüzü yaklaşan kurban bayramıyla gülüyor

Bayrama sayılı günler kala alışverişe çıkan vatandaşlar, esnafa rahat bir nefes aldırdı. Terzi esnafının yüzünün, yaklaşan kurban bayramı ile birlikte gülmeye başladığını söyleyen Terzi Seyfettin Kol, bayramın yaklaşması ile işlerde canlılığın başladığını ve birçok vatandaşın takım elbise diktirmeye geldiğini, yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını söyledi. Kol, “Tüm yıl boyunca işlerimizde bir durgunluk söz konusuydu. Vatandaş, bayramın yaklaşması ile giyim sektörüne daha fazla yöneliyor, bu durumda bizleri oldukça olumlu etkiliyor. Bayrama sayılı günler kaldı. Piyasalar bir haftadır canlı. Bayramın son günü daha da canlanacaktır. Ekonomik anlamda az da olsa rahatlayacağız” dedi.