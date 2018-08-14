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14 Ağustos 2018 14:25

Siirt’te esrar ve silah ele geçirildi

Siirt’te şüpheli iki şahsın ikametinde yapılan aramada bir miktar kubar esrar maddesi ve silah ele geçirildi.

Siirt’te esrar ve silah ele geçirildi

14 Ağustos 2018 14:25


Siirt Valiliğinden alınan bilgilere göre; Pervari ilçesi Gümüşören köyünde ikamet eden İ.G. ve M.N.G. isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve esrar üretimi yapıldı bilgisi üzerine Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 630 gram kubar esrar maddesi, 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 4 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.




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