Siirt'te fıstık hasadı sona erdi

Siirt'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Siirt fıstığında hasat sona erdi.

Siirt'te fıstık hasadının sona ermesi nedeniyle çiftçi mallarını fıstık depolarına taşımaya başladı. Fıstık üreticisi Hüseyin Akbey, ürünün çalınma korkusuyla her yıl Ekime kadar süren hasadın bugün itibaren bittiğini söyledi. Olgunlaştıktan sonra alınan ürünün kalite ve kilo açısından önemli olduğunu söyleyen Akbey, “Her yıl birçok çiftçinin mahsulü hırsızlar tarafından çalınıyor. Çiftçi ürünüm çalındı diye yakınıyor. Ancak bu yıl mahsuller çalınmasın diye erkenden hasada başladık ve bugünden itibaren hasat sona erdi” dedi.

Siirt Deyr ve Gökçebağ beldesi bölgesi ile merkeze bağlı İkizbağlar köylerindeki üretici sabahın erken saatlerinde serin havada fıstıklarını depolara taşımaya başladı. Bazı vatandaşlar da topladıkları fıstıkları Siirt Fıstık İşleme Tesisinde işliyor, bir kısım vatandaş da topladıkları fıstıkları yaş olarak tüccarlara satıyor. Fıstık hasadında bu yıl 17 bin ton dolayında bir rekolte elde ettikleri öğrenildi.