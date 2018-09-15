Siirt'te fıstık hasadı sürüyor

Siirt Deyr ve Gökçebağ beldesi bölgesi ile merkeze bağlı İkizbağlar köylerindeki üretici sabahın erken saatlerinde serin havada fıstık toplama çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçların altına örtü seren üreticiler, fıstık dalının geliş yönünün tersine el ile koparmak suretiyle hasat yapıyor. Sonrasında çuvallara doldurulan fıstıklar, salkımlarından ayrıştırılmak için ayrıştırma tesisine götürülüyor. Burada çöp ve yapraklarından ayrılan fıstıklar, ardından su dolu tanklara dökülerek dolu boş ayrımı yapılıyor. Salkım ve yapraklarından ayrılan fıstık 30-35 derece sıcaklıkta 2-3 gün sergi alanlarında kurutulmaya bırakılıyor. Bazı vatandaşlar da topladıkları fıstıkları Siirt Fıstık İşleme Tesisinde işliyor, bir kısım vatandaş da topladıkları fıstıkları yaş olarak tüccarlara satıyor. Eylül ayının sonuna kadar devam edecek olan fıstık hasadında bu yıl 17 bin ton dolayında bir rekolte beklentisi var.