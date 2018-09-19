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Siirt'te Gaziler Günü kutlandı

Siirt’te, "19 Eylül Gaziler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Siirt'te, "19 Eylül Gaziler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.


Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, Siirt Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenansarı, Belediye Başkan Vekili Ceyhun D. Taşkın, Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Kazım Ensarioğlu, kurum müdürleri ve gaziler katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı, Siirt Belediyesi ve Şehit Aileleri Federasyonunun çelenklerinin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, bir öğrenci tarafından gazilik konulu şiir okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan 14 Eylül Anadolu Lisesi Öğretmeni Murat Aslan, gaziliğin öneminden bahsetti. Tören, davetlilerin Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleri Federasyonunu ziyaretiyle sona erdi.

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