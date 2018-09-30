Siirt'te gelin aracı kaza yaptı: 2 ölü

Siirt'te gelin aracının kaza yapması sonucu damat hayatını kaybederken, gelin de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yüksel Pazer'in kullandığı 56 K 624 plakalı gelin aracı, Siirt Eruh karayolunun 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Damat Yakup Tunç ve amcası Mehmet Tunç olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan gelin ile birlikte 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin çabasıyla araçtan çıkarılarak 112 acil servis ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.