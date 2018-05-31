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31 Mayıs 2018 13:08

Siirt’te gıda denetimleri arttırıldı

Siirt’te yaşayan vatandaşların sağlıklı gıda tüketebilmeleri amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri şehir merkezinde bulunan iş yerlerini gezerek denetimlerde bulunduğu belirtildi.

Siirt’te gıda denetimleri arttırıldı

31 Mayıs 2018 13:08


Ramazan ayında tüketimi artan ekmek ve ekmek çeşitleri, et ve et ürünleri, süt ürünleri, unlu mamuller ve pastacılık ürünleri olduğunu söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Demirhan, işleyen üretim yerleri başta olmak üzere Siirt genelindeki gıda işletmelerinin denetimleri artırdıklarını belirtti. Demirhan, “Halkımızın sağlıklı gıda tüketebilmesi amacıyla gıda maddeleri satış ve tüketiminin artış gösterdiği Ramazan Ayında, işletmelerin genel temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu, gıdaların üretim, sunum, muhafaza ve depolama şartları ve ürün etiketlerinin kontrolü gibi konularda denetimleri artıracağız” dedi.




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