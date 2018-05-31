Siirt’te gıda denetimleri arttırıldı

Ramazan ayında tüketimi artan ekmek ve ekmek çeşitleri, et ve et ürünleri, süt ürünleri, unlu mamuller ve pastacılık ürünleri olduğunu söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Demirhan, işleyen üretim yerleri başta olmak üzere Siirt genelindeki gıda işletmelerinin denetimleri artırdıklarını belirtti. Demirhan, “Halkımızın sağlıklı gıda tüketebilmesi amacıyla gıda maddeleri satış ve tüketiminin artış gösterdiği Ramazan Ayında, işletmelerin genel temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu, gıdaların üretim, sunum, muhafaza ve depolama şartları ve ürün etiketlerinin kontrolü gibi konularda denetimleri artıracağız” dedi.