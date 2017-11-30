Siirt’te göçük: 3 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesi Soğanlı köyünde yağışlar nedeniyle saat 02.30 sıralarında Cemal Coşkun’a ait toprak evde meydana gelen göçükte 8 kişi toprak altında kaldı. Olayın yetkililere haber verilmesiyle AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine geldi. İlçeden de ambulansların sevk edildiği olay yerinde yapılan çalışmalarda köylülerin yardımıyla göçük altında kalanlar çıkartıldı. Cemal Coşkun (40), çocukları 5 yaşındaki Ömer ve 15 yaşındaki Yusuf Coşkun’un öldüğü belirlenirken, eşi ve diğer 4 çocuğu ise yaralı olarak kurtarıldı. Siirt’teki hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.