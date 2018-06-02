Siirt’te göreve yeni başlayan personele eğitim

Siirt’e ataması gerçekleştirilen mühendis ve veteriner hekimlere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda intibak eğitimi verildi. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanımı gibi temel ve hazırlayıcı eğitim konularının anlatıldığı eğitimle ilgili bilgi veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Demirhan, eğitimin olumlu geçtiğini dile getirerek, “Kuruluşumuz hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması, hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan verilmeden en verimli şekilde yerine getirilmesi, devlet memurlarının ortak vasıflarıyla ilgili bilinmesi gereken asgari bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlıyor. Beklentilerimiz güler yüzlü, çalışkan, disiplinli, sabırlı ve birbirine karşı anlayışlı olunmasıdır” dedi.