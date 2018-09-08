Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 13:50

Siirt’te hafta sonu piknik keyfi

Siirt’te vatandaşlar, sıcaklardan kaçarak Tillo ilçesi Kale bölgesi ve Botan Çayı kenarında piknik yaparak hafta sonunun keyfini çıkardı.

Siirt’te hafta sonu piknik keyfi

08 Eylül 2018 13:50


Termometrenin 34-36 dereceyi gösterdiği Siirt’te sıcaklardan bunalan vatandaşlar bir nebzede olsa serinlemek için piknik alanlarına ilgi gösterdi. Geçen haftadan bu yana hava sıcaklarının birkaç derece düşmesiyle az da olsa serinleyen vatandaşlar, ailece Tillo ilçesine giderek türbeleri ziyaret edip manevi iklimi yaşadı. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta yer alan Kületül Üstad tepesine geçen vatandaşlar buradaki otantik doğa güzelliğini seyretti. Bazı vatandaşlar da terör olaylarının bitmesiyle şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Çayında mangal yakarak piknik yaptı.


Suya giren vatandaşlara, Alkumru ve Kirazlık barajlarında oluşabilecek su tahliyelerine karşı motorize ekip uyarıda bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç