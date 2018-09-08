Siirt’te hafta sonu piknik keyfi

Termometrenin 34-36 dereceyi gösterdiği Siirt’te sıcaklardan bunalan vatandaşlar bir nebzede olsa serinlemek için piknik alanlarına ilgi gösterdi. Geçen haftadan bu yana hava sıcaklarının birkaç derece düşmesiyle az da olsa serinleyen vatandaşlar, ailece Tillo ilçesine giderek türbeleri ziyaret edip manevi iklimi yaşadı. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta yer alan Kületül Üstad tepesine geçen vatandaşlar buradaki otantik doğa güzelliğini seyretti. Bazı vatandaşlar da terör olaylarının bitmesiyle şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Çayında mangal yakarak piknik yaptı.

Suya giren vatandaşlara, Alkumru ve Kirazlık barajlarında oluşabilecek su tahliyelerine karşı motorize ekip uyarıda bulundu.