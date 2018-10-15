Siirt'te hakemlere seminer verildi

Siirt'te yüzme hakemleri semineri 3 ilden 25 yüzme hakeminin katılımıyla yapıldı.

Seminer, Siirt Yüzme İl Temsilcisi Halil Taş tarafından verilirken, yüzme hakemlerine yeni sezonda ulusal bazlı yarışlarla ilgili ön bilgilendirmede bulunuldu. Taş, “25 yüzme hakeminin katılımıyla gerçekleşen seminerde birçok konu işlendi. Yaklaşık iki saat boyunca hakemlere bilgi aktarılarak ilerki tarihlerde yapılacak yüzme müsabakalarında görev alacak hakemlerimize bilgi ölçümü yapıldı” dedi.