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28 Aralık 2016 12:58

Siirt’te Halep için yardım kampanyası sürüyor

Siirt’te Halep için yardım kampanyası sürüyor

28 Aralık 2016 12:58

Siirt’te ’’Halep’te İnsanlık Ölmesin’’ sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar destek oluyor.
Siirt merkez ve ilçelerde 19 Aralık’ta başlayan "Halepte İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyası devam ediyor. Giyim, temizlik, mutfak malzemesi, battaniye ve çadırdan oluşan yardım kampanyasına halkın şu ana kadar verdiği destekten Siirt İl Müftülüğü memnun kaldı.
Merkez, Güres Caddesi’nde belediyeye ait teşhir salonunda toplanan yardımları yerinde inceleyen Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas, kampanyanın ilçelerde de devam ettiğini belirterek, 3 tır dolusu yardım malzemesi toplamayı amaçladıklarını söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Diyanet Vakfı işbirliğiyle Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi Siirt’te de müftülük öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldığını hatırlatan İl Müftüsü Arvas, "Kamuoyundan isteğimiz ve arzumuz gıda, kullanılmamış kıyafet, mutfak ve temizlik malzemesi, ayrıca çadır, battaniye, plastik mutfak malzemeleri başta olmak üzere her türlü yardımı kabul ediyoruz. İnşallah ilçelerimizden gelen yardımları il merkezindeki yardımlarla birleştirip tırlara yüklemek suretiyle Ocak ayının ilk haftasında Halep’te ıstırap çeken, bir parça ekmek ve bir yudum suya muhtaç olan kardeşlerimize göndereceğiz. Özellikle kışlık olmak üzere çocuk, erkek ve kadın giyimleri en çok ihtiyaç duyulan ürünler. Ayrıca Güres Caddesi’nde ve müftülüğümüz bünyesindeki kuran kurslarında yardımları kabul ediyoruz" dedi.
Diyanet Vakfı Siirt Şubesi Başkanı Hamit Evin, Müftülük görevlisi Nezir Obut’la birlikte İl Müftüsü Arvas, Halep’ten aileleriyle birlikte Siirt’e sığınan çocuklarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Yardım kampanyasının ay sonuna kadar devam edeceği bildirildi.



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