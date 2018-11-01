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Siirt'te Hamsi Festivali düzenlenecek

SİİRT (İHA) – İçişleri Bakanlığının “Basın Mensupları Gönül Elçileri” projesi kapsamında Siirt’te Hamsi Festivali düzenlenecek.

SİİRT (İHA) – İçişleri Bakanlığının “Basın Mensupları Gönül Elçileri” projesi kapsamında Siirt'te Hamsi Festivali düzenlenecek.


Siirt'te 16-17 Kasım tarihlerinde Hamsi Festivali düzenlenecek. Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Belediye Başkan Vekili Ceyhun Taşkın, Trabzon'dan gelen heyetle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılması planlanan "Hamsi Festivali" için incelemelerde bulundu. Vali Atik, projenin Siirt ile Trabzon arasındaki bağların güçlendirilmesine, dostluk ve kardeşliğin pekişmesine vesile olduğunu aktararak, “Spor vesilesiyle başlatmış olduğumuz Siirt-Trabzon kardeşliği kapsamında bu yıl Ortahisar Belediyemiz, ilimizde 'Hamsi Festivali' düzenliyor. İlimizde 20 tona yakın hamsi hem pişirilip hem de vatandaşlara dağıtılacak, emeği geçenleri kutluyorum" dedi.


Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nail Altunay da emeği geçen herkese teşekkür etti.

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