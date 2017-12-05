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05 Aralık 2017 13:35

Siirt’te hatıra ormanına bin 50 ağaç dikildi

Siirt’te belediye tarafından kurulan hatıra ormanına bin 50 ağaç dikildi.

Siirt’te hatıra ormanına bin 50 ağaç dikildi

05 Aralık 2017 13:35


Siirt’te belediye tarafından kurulan hatıra ormanına ağaç dikim töreni düzenlendi. Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde düzenlenen törene, Başkan Vekili Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, belediye ve üniversite görevlileri ile öğrenciler katıldı. Burada ağaca toprak atan Başkan Taşkın ve beraberindekiler daha sonra can suyu ile suladı. Etkinliğe katılan öğrenciler Başkan Taşkın ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Etkinlikte konuşan Başkan Taşkın, tüm kampüs alanını geleceğin ormanı haline geldiğini söyledi. Gençlerin buradaki ve doğaya olan heyecanlarını görmekten ayrı bir güzellik duyduğunu aktaran Taşkın, "Bin 50 adet boylu ağaç diktik. Şehirde bu dönemde 60 bin adet kazandırıyoruz. Bunlardan bir 50 tanesini buraya ektir. Allah üniversitemizi, ilimizi ve ülkemizi güzelleştirmeyi nasip etsin” dedi.


Dikilen ağaçların sadece kampüsü güzelleştirmekle kaymadığını, üniversite ile belediye arasında bir iş birliği vesilesi de olacağını aktaran Rektör Erman ise, emeği geçenlere kutladı.


Bazı öğrenciler de diktiği ağaca kendi ismini verdi.




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