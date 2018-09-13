Siirt'te huzur ve güven uygulaması

Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul, yurt, kurs binaları ve çevrelerinde, metruk binalarda ve umuma açık yerler olan kafe, internet kafe, restoran, kıraathane ve lokantalarda uyuşturucu madde satanların, çocuk istismarcıların ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı. Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik, asayiş, narkotik, kaçakçılık ve istihbarat birimleri olmak üzere 355 personelin görev yaptığı huzur uygulamasında, 182 adet umuma açık mekanda ve bin 116 şahıs ile 208 araç kontrol edildi. Yoklama kaçağı olarak aranan bir şüpheli hakkında işlem yapılırken, trafik eksiklikleri tespit edilen bir araca 449 lira ceza kesildi, ayrıca bir araç da trafikten men edildi.