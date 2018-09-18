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Siirt'te ilk kez kitleden biyopsi yapıldı

Son dönemde sağlık alanında yapılan iyileştirmeler Siirt Devlet Hastanesinde kendini hissettiriyor.


Daha önce dışarıya bağımlı olduğu için hastaların en küçük bir rahatsızlıkta bile il dışına sevki yapıldığı Siirt Devlet Hastanesinde ilk defa ve sadece büyük merkezlerde yapılan görüntüleme eşliğinde kitleden biyopsi işlemi yapıldı. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Başaran, 80 yaşında karın ağrısı ve kilo kaybı ile hastaneye başvuran ve yapılan tetkiklerde pankreaste kitle saptanan hastaya, ultrason eşliğinde kitleden biyopsi alınarak tanı konulduğunu aktardı. Başaran, bu sayede hastanın üst merkeze sevkine gerek kalmadığı, sadece girişimsel radyoloji bölünün olduğu üst merkezlerde yapılan bu işlemin ilimizde de il defa yapıldığını belirtti.

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