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26 Haziran 2018 18:20

Siirt’te iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt’in Pervari ilçesinde asma köprü yapımında çalışan 2 işçi, iskeleye bağlı zincirin kopması sonucu zemine çakıldı.

Siirt’te iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

26 Haziran 2018 18:20

Olayda, bir işçi hayatını kaybetti, diğer işçi ise ağır yaralandı.


Olay, öğle saatlerinde Pervari ilçesi Beğendik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asma köprü yapımında çalışan Olcay Çetin ve Ümit Çağur, kendilerini taşıyan iskeleye bağlı vincin sepet kısmındaki zincirin kopması sonucu zemine çakıldı. 112 acil servis ambulansıyla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çağur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Çetin ise Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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