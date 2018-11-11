Siirt'te jandarmadan “Huzur Güven Uygulaması”

Uygulamada 11 kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamu düzeninin sağlanması ve suçluların yakalanması amacıyla il genelinde üç aşamalı “Huzur Güven Uygulaması” gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu spor alanları, park ve bahçeler, internet kafeler, oyun ve eğlence bölgeleri, toplu taşıma araçları ile yol kontrol noktaları, umuma açık yerler ve alışveriş merkezlerinde uygulama yaptı. Yapılan kontrollerde 2 bin 236 şahıs sorgulanırken, bin 121 araç, 27 umuma açık yer, 2 internet kafe ve 5 park kontrol edildi. Uygulamada 5 yoklama kaçağına gerekli tebligat yapılırken, 11 şahıs ise çeşitli suçlardan gözaltına alındı. 2 şahsa Kabahatler Kanunu'na göre 248 TL para cezası, 16 araca toplamda 3 bin 249 TL trafik cezası kesildi. 4 araç da trafikten men edildi.