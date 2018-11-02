Siirt'te jandarmanın dikkati faciayı önledi

Siirt'in Şirvan ilçesinin Nallıkaya ile Gözlüce köyü istikametinde arama tarama faaliyetini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir menfezde kablo hattı çekilmiş mayın/EYP düzeneği tespit etti.

Konuyla ilgili Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi Nallıkaya-Gözlüce köyü istikametindeki asfalt yol üzerinde 2 Kasım 2018 günü saat 07.40 sıralarında yapılan mayın/EYP araması esnasında, görevli personelin dikkati sayesinde menfez içerisine doğru kablo döşeli olduğu, menfezin delinmek suretiyle karşısında bulunan yol kontrol levhasında kablo hattı çekildiği ve pil yatağının bulunduğu tespit edilmiştir” denildi.

Yol trafiğe kapatıldı EYP imha edildi

Açıklamada, yapılan tespit üzerine belirlenen noktaya mayın/EYP araması yapan unsurların derhal emniyetli bölgeye çekilip, yolu çift taraflı trafiğe kapattığı ve aynı gün bölgeye sevk edilen Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timince (PAMİT) Mayın/EYP düzeneğinin emniyetli bir şekilde imha edilerek kapatılan karayolunun tekrar trafiğe açıldığı belirtildi.