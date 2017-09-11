Siirt’te kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, 28 Ağustos 2017 günü Baykan ilçesinde, Bitlis yönünden Diyarbakır istikametine gitmekte olan bir araçta yapılan aramada, aracın kasasında zula içinde 7 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. 30 Ağustos 2017 günü Baykan ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada toplam dara ağırlığı 7,54 gr olan "Metamfetamin" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. 24 Ağustos 2017 günü, 2 şahsın Siirt’te yüklü miktarda uyuşturucu sevk edip, sokak satıcılarına dağıtacakları bilgisi alınması üzerine, Kurtalan-Batman karayolu üzerinde yol uygulamasına yapılarak Siirt-Diyarbakır arası yolcu taşımacılığı yapan sözü edilen minibüs durduruldu. Minibüste yapılan kontrollerde ayakkabı kutusunun içerisine saklanmış 475 adet Extacy hap ve 900 gram ağırlığında olan toz esrar maddesi ele geçirildi. Ayın gün bir şahıs üzerinde 2,30 gram ağırlığında toz esrar da ele geçirilmiştir. Şahsın alınan ifadesinde esrar maddesini başka bir şahıstan aldığını beyan etmesi üzerine aramada satışa hazır1 adet toz esrar fişek bulundu, şahsın bulunduğu yerde yapılan aramada ise 16 adet satışa hazır toz esrar fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili bulunan şahıslar hakkında işlem yapıldı.