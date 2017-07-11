Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 16:57

Siirt’te kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin genelge yayınlandı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kamu hizmetlerinin yürütülmesi noktasında kamuya ait resmi araçların özel işlerde kullanılmaması ve kamu personelinin mesaiye riayet edilmesine ilişkin genelge yayımladı.

Siirt’te kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin genelge yayınlandı

11 Temmuz 2017 16:57


Siirt Valisi Atik imzalı kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen 11 Temmuz 2017 günü ve 5948 sayılı genelgede, kamu hizmetlerinin daha kaliteli, hızlı ve verimli bir biçimde yürütülmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan makam ve hizmet araçları dahil olmak üzere tüm taşıtların piknik, alışveriş gibi diğer özel işlerde kullanılmasının engellenmesi, kullananlar hakkında işlem yapılması ve ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin mesai konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiği belirtildi. Genelgede, gerek taşıtların belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda kullanılmasını ve gerekse mesai saatlerine riayet edilmesini, aksi yönde hareket eden ilgili kurum amiri veya personel hakkında gerekli yasal işlem yapılacağı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
SİİRT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:48
  • Güneş :04:52
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:22
  • Akşam :19:44
  • Yatsı :21:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!