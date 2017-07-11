Siirt’te kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin genelge yayınlandı

Siirt Valisi Atik imzalı kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen 11 Temmuz 2017 günü ve 5948 sayılı genelgede, kamu hizmetlerinin daha kaliteli, hızlı ve verimli bir biçimde yürütülmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan makam ve hizmet araçları dahil olmak üzere tüm taşıtların piknik, alışveriş gibi diğer özel işlerde kullanılmasının engellenmesi, kullananlar hakkında işlem yapılması ve ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin mesai konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiği belirtildi. Genelgede, gerek taşıtların belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda kullanılmasını ve gerekse mesai saatlerine riayet edilmesini, aksi yönde hareket eden ilgili kurum amiri veya personel hakkında gerekli yasal işlem yapılacağı belirtildi.