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12 Haziran 2018 13:57

Siirt’te kiraz hasadına başlandı

Siirt’tin Eruh ilçesinin alçak kesimlerinde bulunan bahçe ve tarlalarda kiraz hasadına başlandı.

Siirt’te kiraz hasadına başlandı

12 Haziran 2018 13:57


Eruh ilçe merkezine 5 kilometre uzakta bahçede çiftçilik yapan ve kiraz ağaçları bulunan Muhammed Beytekin, kış aylarının soğuk geçmemesi, dolu ve don olayının yaşanmaması sayesinde ilk mahsulün çok bereketli olduğunu dile getirdi. Beytekin, “Bu sene geçen yıla nazaran kiraz rekoltesi yüksek. Havaların iyi gitmesinden erken başladık hasada. Bu yıl ki ürün çok verimli. Bahçemizde en çok beyaz ve kırmızı kirazlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Vatandaşların en çok ilgisini çeken beyaz kiraz oluyor. Ağacın tepesinde bir dalda beyaz bir dalda kırmızı kiraz var. Nasıl böyle bir şey oluyor diyenler oluyor. Kiraz ağacına kırmızı ve beyaz kiraz aşısı yaparak, kirazdaki verimi arttırmayı amaçladık ve amacımıza ulaştık. Bu yıl bol olduğu için 5 TL’den satılan kiraz fiyatının düşeceğini düşünüyoruz” dedi.




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