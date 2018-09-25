Siirt'te ‘Kırsal Kalkınma ve Genç İstihdamın Artırılması' toplantısı

Siirt'te, "kırsal kalkınmanın gücendirmesi" konu başlıklı tarım ve tarım dışı yerel ürünlerde katma değer artışının sağlanması ile "genç istihdamın artırılması" konu başlıklı genç işgücü niteliğinin iyileştirilmesi programları anlatıldı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıya, ajansın Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, kalkınma ajansının, yeni bir vizyonla gerek işlevsel gerekse kurumsal dönüşüm sürecinin gerçekleştirilmesi amacıyla bölge planları ve sektörel stratejiler ile uyumlu stratejik tercihler belirleyen yeni bir yaklaşım benimsediğini söyledi. Ajansın 2014 -2023 vizyonu ile orta ve uzun vadeli projelere odaklandığını aktaran Altındağ, "Bölgemizdeki var olan değerlerin daha iyi kullanılması için artık projeler değil, program yapan bir hafızamızın olduğunu söyleyebiliriz. Ajansımız 2014-2023 vizyonuna dönük olarak kazandırdığımız bölge planımız var. Kırsal kalkınmanın önemli avantajları var. Türkiye'nin en genç nüfusu burada, elbette ki bunlara yönelik neler yapabileceğimizi konuşacağız, bölgenin çok önemli envanterleri var. Turizmde ve sanayide olsun bunları değerlendireceğiz" dedi.

3 yıl gibi orta ve uzun vadede bir şeyler yapmayı hedeflediklerini aktaran Altındağ, kalkınmanın kırsalda başladığını, yerel kalkınmanın bölgeyi, bölge kalkınmanın uluslar ve uluslararası kalkınmayı tetiklediğini aktardı. Altındağ, "Bölgemiz çok zengin. Çok genç bir nüfusumuz var ve her iki kişiden biri işsiz. Siirt fıstığı ve diğer envanterlerin daha fazla desteklenmesi ve yereldeki göçün önüne geçilmesi için neler yapılabileceğini konuşacağız" diye konuştu.

Toplantı daha sonra DİKA proje uzmanı slayttan ajansın stratejik tercihleri için dikkate alınacak kriterleri anlatıldı.