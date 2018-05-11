Siirt’te Kobilere destek programı tanıtıldı

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerektiğini söyleyen Siirt KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli teminat karşılığı olmak üzere toplam bir milyon TL’ye kadar destek verebileceklerini dile getirdi. Bu desteği önemli bir fırsat olarak değerlendiren Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, bu desteğin üzerinde özellikle duracaklarını belirtti. Kuzu, “Amacımız Siirt’e bu konuda ne kadar çok kaynak çekebilirsek o kadar büyük başarı olacaktır. Hepimiz bu gayeyle, bu amaçla hizmet ediyoruz. Tabi siz değerli üyelerimiz böyle gayret ettikçe imkanlarda, fırsatlarda kendiliğinden doğuyor” dedi.