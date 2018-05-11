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11 Mayıs 2018 11:43

Siirt’te Kobilere destek programı tanıtıldı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ve KOSGEB Siirt Müdürlüğü işbirliğinde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB tarafından sağlanan destekler ve KOBİGEL-KOBİ Gelişim Programı Proje Teklifi Çağrısının tanıtım toplantısı yapıldı.

Siirt’te Kobilere destek programı tanıtıldı

11 Mayıs 2018 11:43


Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerektiğini söyleyen Siirt KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli teminat karşılığı olmak üzere toplam bir milyon TL’ye kadar destek verebileceklerini dile getirdi. Bu desteği önemli bir fırsat olarak değerlendiren Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, bu desteğin üzerinde özellikle duracaklarını belirtti. Kuzu, “Amacımız Siirt’e bu konuda ne kadar çok kaynak çekebilirsek o kadar büyük başarı olacaktır. Hepimiz bu gayeyle, bu amaçla hizmet ediyoruz. Tabi siz değerli üyelerimiz böyle gayret ettikçe imkanlarda, fırsatlarda kendiliğinden doğuyor” dedi.




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