Siirt'te korkutan yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, merkez Yeni Mahalle Şehit Üsteğmen Kamil Baltacı Caddesi'nde Ramazan Polat'a ait evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik tesisatından çıktığı yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını kısa sürede söndürürken yangın sırasında evde olan anne Nihal Polat ve çocukları Nazime Ebrar ve Samet Polat'ı itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen anne ve çocukları yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.