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24 Şubat 2018 11:14

Siirt’te korkutan yangın

Siirt’te bir evin bodrum katında bulunan odunların ateş alması sonucu çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Siirt’te korkutan yangın

24 Şubat 2018 11:14


Edinilen bilgilere göre olay, Conkbayır Mahallesi Şeyh Türki Caddesinde bulunan Tahir Turhan’a ait evin bodrum katında meydana geldi. Yangını fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin iki katını saran yangına zamanında müdahale ederek diğer evlere sıçramadan söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı evde iki katlı evin çatı katı çöktü. Evin bodrumunda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Olay yerine gelen polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.




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