Siirt’te KOSGEB’in faizsiz kredi başvurusuna rekor talep

Siirt’te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) bir yıl ödemesiz 50 bin lira faizsiz krediyi desteği için internet üzerinden yapılan başvuru kayıtları bin 626’yı buldu.

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, dün itibariyle sona eren 50 Bin lira faizsiz Kredi desteği başvuruların son gününde yoğun bir müracaat yaşandığını aktardı. İki günde sisteme bin 626 kişinin kayıt yaptığı belirten Erkılıç, "KOSGEB’in faizsiz kredi başvuruları için KOBİ’lere 19-21 Aralık tarihleri arasında ’veri tabanına kayıt’ güncellemesi yapma zorunluluğu geçirmişti. KOBİ’lerden aşırı bir talep geldi. Dün mesai bitimine kadar sona eren müracaatlarda, KOSGEB’in veri tabanına bin 626 işletme kayıt yaptırırken, yaklaşık 400 tanesi KOSGEB’in sıfır faizli işletme kredisine başvuru yaptı. KOSGEB’in 50 bin lira kredi desteği ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde geri ödemeli toplam 36 ay olacak şekilde geri ödeme yapılacak" dedi.