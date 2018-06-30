Siirt’te köylere hizmet artıyor

Köylerin Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında 2018 mali yılında Siirt’te gelen 27 Milyon 066 bin 777 TL’nin sektörel bazda ilçelere dağılımı yapıldığı belirtildi. Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Atik’in yanı sıra, Vali Yardımcıları Yunus Koç, Aziz Onur Aydın, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Hatice Tay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, ilgili kurum müdürleri, il özel idaresinin ilgili birim müdürleri ile KÖYDES personeli katıldı.

Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ve ilçelere tahsis edilen ödeneklerin etkili hızlı ve verimli kullanılması gerektiğine dikkat çeken Vali Atik, köylere yapılacak yatırımların proje süreçlerinin her aşamasının titizlikle takip edilmesini, köylerin alt yapılarının iyileştirilmesine yönelik planlanan proje ve çalışmaların zamanında ve herhangi bir aksaklığa mahal vermeden tamamlanması yönünde kaymakamlar ve kurum yöneticilerine talimat verdiğini söyledi.