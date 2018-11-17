İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te Mevlid-i Nebi Haftası 'Gençlik' teması ile kutlanacak

Peygamber Efendimizin doğduğu, alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı Mevlid-i Nebi Haftası, bu yıl 19 Kasım Pazartesi başlıyor.

Siirt İl Müftülüğü, bu nedenle 19-23 Kasım tarihleri arasında çeşitli programlar düzenleneceğini duyurdu.


Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, geçen yıl yapılan Diyanet İşleri Başkanlığının yönetmelik değişikliği ile 'Kutlu Doğum' haftasının adının 'Mevlid-i Nebi' olarak değiştirildiğini, haftanın başlangıcının ise Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü olmasına karar verildiğini aktardı. Altıok, “Doğumuyla yeryüzünü şereflendiren, cahiliye girdabında savrulan insanlığa ve alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin doğumu, Mevlid-i Nebi bu sene 19 Kasım da idrak edilecek. Bu çerçevede müftülüğümüzce tertip edilen programlara tüm halkımızı davet ediyor, Mevlid-i Nebi haftamızın hayırlı ve mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.