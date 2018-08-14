Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 14:28

Siirt’te modern macera parkı

Kardeş belediyeler projesi kapsamında yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen Siirt’in eski sosyal aktivite merkezlerinden Kızlar Tepesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Siirt’te modern macera parkı

14 Ağustos 2018 14:28


İlk etapta 14 milyon lira ödeneğin ayrıldığı kaydedilen Kızlar Tepesi projesinde, restoran, görkemli yapay göleti, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dev amfi tiyatro alanı ve birçok sosyal aktivite alanlarının yer alacağı belirtildi. Proje sonunda tamamlanacak olan Kızlar Tepesi’nin, Siirt’i farklı bir havaya bürüyeceği ve kentin simgesi haline geleceği bildirildi. Baştan aşağı yaklaşık 40 dönümlük alanı kısa bir zamanda yenilemiş olacağını söyleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, 3 dönüme yakın göleti, macera parkıyla yeni modernize edilmiş tesisleriyle, peyzajının tamamen elden geçirilmiş haliyle bambaşka bir Kızlar Tepesi Parkı Siirtli vatandaşları bekleyeceğini söyledi. Taşkın, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu noktada katkıları çok. Kızlar Tepesi parkının çalışmaları kendileri tarafından yürütülüyor. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle mevcut ağaçlara zarar vermemeye çalıştıklarını ve çalışmaların bu bilinçle yürütüldüğünü duyuyorum. Çok güzel bir çalışma var. Kızlar Tepesi parkı Siirtli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç