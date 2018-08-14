Siirt’te modern macera parkı

İlk etapta 14 milyon lira ödeneğin ayrıldığı kaydedilen Kızlar Tepesi projesinde, restoran, görkemli yapay göleti, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dev amfi tiyatro alanı ve birçok sosyal aktivite alanlarının yer alacağı belirtildi. Proje sonunda tamamlanacak olan Kızlar Tepesi’nin, Siirt’i farklı bir havaya bürüyeceği ve kentin simgesi haline geleceği bildirildi. Baştan aşağı yaklaşık 40 dönümlük alanı kısa bir zamanda yenilemiş olacağını söyleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, 3 dönüme yakın göleti, macera parkıyla yeni modernize edilmiş tesisleriyle, peyzajının tamamen elden geçirilmiş haliyle bambaşka bir Kızlar Tepesi Parkı Siirtli vatandaşları bekleyeceğini söyledi. Taşkın, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu noktada katkıları çok. Kızlar Tepesi parkının çalışmaları kendileri tarafından yürütülüyor. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle mevcut ağaçlara zarar vermemeye çalıştıklarını ve çalışmaların bu bilinçle yürütüldüğünü duyuyorum. Çok güzel bir çalışma var. Kızlar Tepesi parkı Siirtli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.