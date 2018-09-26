Siirt'te mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat, yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yürütülen operasyonlar kapsamında Çakırsöğüt 3'ncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından 25 Eylül 2018 günü saat 15.00'te Pervari İlçesinde bulunan Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde devam etmekte olan operasyonlar çerçevesinde bölgede arama faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan arama neticesinde 1 mağara ve 6 ayrı noktada; 6 adet büyük tüp, 500 kilogram gübre, 3 metre kablo, 125 metre jiletli tel, 13 adet Biksi Makinalı tüfek mühimmatı, not defterleri, terörist kıyafetleri ve çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yerinde imha edilmiştir" denildi.