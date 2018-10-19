Siirt'te Muhtar Evi hizmete girdi

Açılış törenine, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Milletvekili Osman Ören, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer yetkililer ile muhtarlar katıldı. Muhtarlarla işbirliği içinde modern, sağlıklı büyüyen ve gelişen Siirt'e hizmet ettiklerini belirten Belediye Başkan Vekili Taşkın, devleti temsil görevini yürüten muhtarların vatandaşla birebir görüşmesi ve daha rahat ve konforlu ortamlarda bu hizmeti verebilmesi amacıyla 10 mahalleye muhtar evi yaptıklarını aktardı.