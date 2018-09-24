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Siirt'te okul kantin ve yemekhaneler denetlendi

Siirt’te öğrencilerimizin sağlıklı gıda tüketebilmeleri amacıyla okul kantinleri ve yemekhaneler denetlendi.

Siirt'te öğrencilerimizin sağlıklı gıda tüketebilmeleri amacıyla okul kantinleri ve yemekhaneler denetlendi.


Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, tüketimi fazla olan ekmek ve ekmek çeşitleri, et ve et ürünleri, süt ürünleri, unlu mamulleri, okul kantin ve yemekhaneleri başta olmak üzere Siirt genelindeki gıda işletmelerini denetledi. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, il genelinde bulunan 95 kantin 45 yemekhanenin 198 defa denetlendiğini, çalışmaların sadece denetimle sınırlı kalmadığı, öğrencilerimize yönelik güvenilir gıda ve hijyen konularında eğitim verildiğini aktardı.

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