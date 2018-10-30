Siirt'te okul kantinleri denetlendi

Okul kantinlerinde bulunan gıda maddelerini inceleyen zabıta ekipleri, hijyen, iş yeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi bir çok konuda denetim gerçekleştirdi. Okul kantinlerinde hazırlanarak satılan tost, sandviç gibi bozulabilecek gıda maddelerinin insan sağlığı açısından yüksek risk taşıdığını söyleyen Zabıta Şefi Özgür Eker, "Kantin işletmecileri, kantinde satılan ürünlerin hazırlık aşamasında malzemelere, kullanım şekline ve depolanmasına kadar her aşamada hijyen kurallarına uyması gerekir. Kurallara uymayan işletmelere cezai işlemler uygulanacağını, bu konu da tüm okul kantinlerinin hijyen, gıda maddesi ürünleri gibi sağlık açısından önemli olan konulara son derece dikkat etmeleri gerekir. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi.