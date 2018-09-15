Siirt'te okul önlerindeki önlemler arttırılacak

Siirt Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında "okul güvenliği" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, okul önleri ve çevrelerindeki tedbirlerin arttırılması kararlaştırıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen 2018-2019 toplantıya, Vali Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsa Güneş, okul idarecileri ve okul aile birliği başkanı katıldı. Toplantıda, okul güvenliği açısından geçen eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile pazartesi günü başlayacak olan eğitim ve öğretim yılı için alınacak önlemler masaya yatırıldı. İlk olarak Milli Eğitim Müdürlüğü adına sunum yapıldı ve okulların durumu öğrenci ve öğretmen sayıları hakkında bilgi verildi. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü Çocuk Koruma Şubesi adına yapılan sunumda alınacak önlemler hakkında bilgi sunuldu. Ardından Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve İl Jandarma Komutanlığı adına sunumlar yapılarak, çocukların uyuşturucudan korunması için alınması planlanan önlemler anlatıldı. Sunumların ardından konuşan Vali Ali Fuat Atik, öğrencilerin güvenliği için tüm imkanların seferber edilmesi, okul güvenliğinde kurumların koordineli hareket edileceğini aktardı.