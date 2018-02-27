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27 Şubat 2018 10:41

Siirt’te okuma yazma seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan okuma-yazma seferberliği çağrısı kapsamında açılan kurslara Siirtli kadınlardan yoğun ilgi.

Siirt’te okuma yazma seferberliği

27 Şubat 2018 10:41


Vali Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Saraç Batur ile birlikte Barış Mahallesinde Orgeneral Salih Omurtak İlkokulunu ziyaret ederek, kursiyerler ile bir araya geldi. Kurslara katılan bayanlarla sohbet ederek, çeşitli hediyeler dağıttı. Yaptığı konuşmada, projenin önemine değinen Atik, başlatılan seferberliğe herkesin katkı sunmasını istedi.


Halk Eğitim Müdürü Mehmet saraç Batur’da il genelinde çalışma başlattıklarını belirterek, “TÜİK verilerine göre ilimizde erkeklerde okuma yazma oranımız yüzde 94, kadınlarda ise %96 olarak belirlenmiştir” dedi.


Batur, 1 Şubat tarihi itibariyle il merkezinde açılan 24 okuma-yazma kursuna, 451 vatandaşın müracaat ettiğini sözlerine ekledi.




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