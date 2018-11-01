Siirt'te pamuk hasadı yapıldı

Siirt'te sezonun ilk pamuk hasadı merkez ilçeye bağlı Pınarca köyünde ve Kurtalan ilçesinde yapıldı.

Merkez Pınarca köyünde 900 dekar ve Kurtalan ilçesinde bin 500 dekar olmak üzere toplam 2 bin 400 dekar alanda hasada başlandığını söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, bu yıl üreticilerin yüzünün güldüğünü dile getirdi. Demirhan, "Ürün çok fazla. Pamuk verimi dekara ortalama 600 ile 650 kilogram arasındadır. İlimizde bin 500 ile 2 bin ton arası kütlü pamuk rekoltesi bekleniyor. Pamuğun, ülke ekonomisine kattığı istihdam, oluşturduğu katma değer ile öneme sahip bir üründür. Bu yıl yüksek rekolteye sahip pamuk hasadı çiftçilerimize yüksek miktarda gelir sağlayacaktır. Çiftçilerimize bereketli bol kazançlar diliyorum” dedi.