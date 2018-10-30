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Siirt'te park halindeki araç alev aldı

Siirt’te park halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Siirt'te park halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanan araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Siirt-Tillo yolu üzerinde park halinde bulunan 47 LG 819 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kullanılamaz hale gelen aracın sahibine ulaşamayan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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