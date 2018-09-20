Siirt'te PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Pervari İlçesinde bulunan Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde devam etmekte olan operasyonlar kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 2 mağara tespit edilmiştir. Operasyon bölgesinde bulunan askeri birlikler tarafından yapılan mağara aramalarında, 32 adet ev tipi büyük tüp, 20 kilo gübre, 1 adet akü, 1 adet sırt çantası, 27 adet mavi renkli jelikan bidon, 15 adet çeşitli ebatlarda mavi/beyaz renkli naylon, 1 adet soba, 140 metre parçalar halinde kablo, 60 metre 6 parça halinde tel, 7 çift ayakkabı, 1 adet şemsiye, 2 adet parçalanmış tüp, 1 adet beyaz renkli branda, 1 adet drone cihazına ait olduğu değerlendirilen pervane ile çeşitli yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman bulunmuştur. Bulunan malzemeler, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve esenliği için bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir" denildi.