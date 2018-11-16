Siirt'te plastik atıklar geri dönüşüme kazandırılacak

Yeni Atık Merkezleriyle birlikte daha çevreci ve doğayla barışık bir atık yönetiminin sağlanması hedeflendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan “Sıfır Atık Projesi" kapsamında atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmesi Atık Getirme Merkezilerinin kurulumu tamamlandı belirtildi. Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif yerlerine 3 adet Atık Getirme merkezi montajı yapıldı. Çalışma kapsamında 8 farklı atığın toplandığı Atık Getirme Merkezi de hizmete açıldı.

Cam, kağıt, metal, plastik ve bitkisel atık yağların depolanacağı merkezlerde doluluk oranları kamera sistemleriyle uzaktan takip edileceğini söyleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, “Yer altı çöp konteynırlarından kapalı çöp bidonlarına, atık getirme merkezlerine kadar her alanda modern hizmet sunmaya çalışıyoruz. Sıfır atık hedefiyle yola çıktığımız atık getirme merkezleri, daha temiz bir çevre ve ilimizde geri dönüşüm bilincinin yerleşmesine büyük katkı sunacaktır” dedi.