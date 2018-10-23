Siirt'te PTT'den 178. müşteriye hediye

Siirt PTT Başmüdürlüğünce, kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 178'inci müşteriye çeşitli hediyeler verildi.

PTT'den 178. Müşteriye Kuruluş Yıldönümü Hediyesi Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT), kuruluş yıl dönümü nedeniyle Siirt Merkez Şubesinde gişe işlemi yaptıran 178. müşterisi olan Saim Çınar aldı vatandaşa çeşitli hediyeler verildi. Siirt PTT Başmüdürü Abbas Akdeniz, köklü bir tarihi geçmişe ve kültürel mirasa sahip olan teşkilatın 178'nci kuruluş yıldönümüne ulaşmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Akdeniz, “Teşkilatımız, kurulduğu 23 Ekim 1840 tarihinden bu güne bu yüce millete en iyi hizmeti sunma yolundaki özverili çalışmaları, yeniliğin ilk hedef olarak alındığı ve her değişimin hızlıca benimsendiği bir sistem üzerine kuran PTT teknolojinin getirdiği yenilikleri büyük bir dikkat ve titizlik ile müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet sunmaktadır" dedi.

Saim Çınar adlı müşteri, “PTT'nin böyle hizmetler sunması gurur verici çokta şaşırdım. Çok ta şanslı biri değilim. PTT şansımı açtı benim. Çocuklara da birçok hediye verdiler. Çok teşekkür ederim. Siirt'te hizmetlerden dolayı çok memnunum” dedi.