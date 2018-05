Siirt’te Ramazan etkinliğine yoğun ilgi

Önceki gün Hasan Dursun ile Semazen gösterilerinden sonra dün de ilahi ve tasavvuf dinletisi ile devam etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı içinde kurulan stantlar ise vatandaşların büyük beğenisini topluyor. İftar sonrasında Siirt yöresel el sanatları ürünleri ve yöresel tatlar stantları ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ramazan etkinlikleri ve stantlara ilginin yoğun olmasından memnun olduklarını söyleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, 2’ncisini düzenlediğimiz Ramazan etkinliklerimize ilginin yoğun olması ve insanların böyle aktivitelere ilgi duymasının bizleri de mutlu ettiğini dile getirdi. Taşkın, “Vatandaşlarımızdan çok güzel olumlu yorumlar alıyoruz. Her gün onlarca kişi bizleri gördüğü yerde yanımıza gelerek memnuniyetlerini dile getiriyor. Ramazan ayının tüm güzelliklerini ve maneviyatını içinde barındıran, her gün farklı etkinliklerin yer alacağı etkinlik alanımızda birlik beraberlik içinde Ramazan ayının güzelliklerini yaşamak için her akşam iftardan sonra herkesi Ramazan etkinliğimize bekliyoruz” dedi.