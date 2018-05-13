Siirt’te ramazan pidesi 1,5 TL’den satılacak

Siirt’teki fırıncılar, müşterilere en güzel hizmeti sunmak için pide çeşitleri çıkarmaya başladı.

Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesinde Sabri Şanlı adlı fırıncı, 300 gram susamlı ve yumurtalı pide fiyatının 1,50 liradan satışa sunulacağını aktardı. İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan pide çeşitleri ile müşterilere en iyi hizmeti sunacaklarını aktaran Şanlı, susamlı, yumurtalı pide 1,5 TL, yağlı ve yumurtalı susamlı pide fiyatı da 2 TL’den satılacağını söyledi.

Şanlı, ramazan pidesini 3 yıldır aynı fiyattan satıldığını aktardı.