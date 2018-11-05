Siirt'te rögarlar temizleniyor

SİSKİ tarafından, şehir merkezinde bulunan yağmursuyu mazgal ve kanalizasyon rögarlarında biriken hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıklar temizlendiğini söyleyen SİSKİ Müdürü Aydın Özev, “Mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kağıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler ekiplerimizin çalışmalarıyla temizleniyor. Kanalizasyon şebekeleri için gerçekleştirdiğimiz rögar temizleme çalışmaları esnasında kanalizasyonlardan pet şişeler, çöp poşetleri gibi birçok yabancı madde çıkardık. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yaşanan bu durum, şehir hayatını olumsuz etkilemekle birlikte şebekelere de zarar vermektedir. Bu durumu önlemek için çalışmalar gerçekleştirdik. Çalışmalarımız devam edecektir” dedi.