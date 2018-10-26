Siirt'te sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerine su bastı

Siirt'te dün geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerin bodrum katına su bastı, yolda araçlar mahsur kalırken, öğrencilere okullara gitmekte zorluk çekti.

Siirt'te gece saatlerinde başlayan yağmurun, sabah saatlerinde sağanağa dönüşmesinin ardından kentte su baskınları meydana geldi. Bahçelievler ve Kooperatif mahallesinde tıkanan bazı rögarlar nedeniyle caddelere su bastı, bazı okulların önünde su göleti oluştu. Yolda mahsur kalan bir aracın imdadına Belediye itfaiye müdürlüğü ekipleri yetişti. Sağanak, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürdü.