İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerine su bastı

Siirt’te dün geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerin bodrum katına su bastı, yolda araçlar mahsur kalırken, öğrencilere okullara gitmekte zorluk çekti.

Siirt'te dün geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerin bodrum katına su bastı, yolda araçlar mahsur kalırken, öğrencilere okullara gitmekte zorluk çekti.


Siirt'te gece saatlerinde başlayan yağmurun, sabah saatlerinde sağanağa dönüşmesinin ardından kentte su baskınları meydana geldi. Bahçelievler ve Kooperatif mahallesinde tıkanan bazı rögarlar nedeniyle caddelere su bastı, bazı okulların önünde su göleti oluştu. Yolda mahsur kalan bir aracın imdadına Belediye itfaiye müdürlüğü ekipleri yetişti. Sağanak, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.